Non c’è due senza tre: il Carnevale fa il pieno di pubblico e si prepara alla finalissima di domenica 23 febbraio

Cresce di domenica in domenica la partecipazione al carnevale di Castelnovo di Sotto. Il terzo appuntamento con “Il Castlein” ha regalato un’altra giornata di festa in cui centinaia di persone hanno affollato le strade e le piazze per assistere alle sfilate degli enormi carri mascherati.

Gli enormi carri realizzati dalle scuderie, accompagnati da musica, lancio di coriandoli e stelle filanti, hanno lasciato letteralmente a bocca aperta gli spettatori. Il tutto ravvivato dagli sketch comici del Castlein e dall’esibizione del gruppo folkloristico “Fum Kasin Street Band”.

Ormai è iniziato il conto alla rovescia per aggiudicarsi l’ambito gonfalone del vincitore. Resta infatti soltanto l’ultima sfilata di domenica 23 febbraio, giornata in cui una delle scuderie in gara alzerà il trofeo.

Anche oggi è continuata la bella l’iniziativa del comitato “Genitori in Auser”, dell’istituto comprensivo, presente in piazza con un banchetto in cui vengono venduti coriandoli e bombolette di stelle filanti. Quest’anno i genitori si sono attivati per aiutare l’ambiente predisponendo un cestino, accanto al banchetto, in cui gettare i contenitori di alluminio delle stelle filanti per riciclarli.

Ricordiamo che anche domenica prossima, dalle 10 alle 18, sarà visitabile il museo della maschera e, nell’atrio del municipio, si potranno ammirare i disegni enti del liceo artistico di Reggio Gaetano Chierici, che hanno partecipato al concorso per creare il manifesto ufficiale del Carnevale.

Inoltre non mancheranno i punti ristoro con il “Mc Castlein”, che proporrà gnocco fritto e patatine e “La Castlein baita”, con bibite e prodotti a marchio “Castlein”. Saranno anche allestiti il concorso “Mascherine”, con ricchi premi per tutti i bambini, e il Truccabimbi.