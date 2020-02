‘Tango Fatal’ martedì all’Astoria di Fiorano

Da un’idea artistica di Guillermo Berzins, ballerino e coreografo argentino di fama internazionale, martedì 18 febbraio, alle ore 21, arrivano sul palco del teatro Astoria a Fiorano Modenese, le sensuali e misteriose atmosfere porteñe (dai porti delle città del Sud America) di ’Tango Fatal’. In un’ambientazione astratta e sospesa nel tempo, le romantiche e struggenti note dei più celebri tanghi, eseguiti dal vivo dall’orchestra ‘Corazon de Tango’ si alterneranno a spettacolari coreografie contemporanee e all’energia contagiosa del folklore argentino, con ballerini professionisti.

Il biglietto intero costa 18 euro, il ridotto 16 euro (per under 29 e over 65 e soci Coop)

Si possono effettuare prenotazioni telefoniche al numero 0536 404371 e via e-mail all’indirizzo astoria@tirdanza.it. I biglietti prenotati dovranno essere ritirati entro il giorno prima dello spettacolo, pena l’annullamento della prenotazione. E’ possibile anche acquistare i biglietti on line sul circuito liveticket.

Lo spettacolo fa parte della stagione teatrale dell’Astoria, organizzata da Tir Danza in collaborazione con il Comune di Fiorano Modenese, che prevede prossimamente in cartellone la Buona Educazione (28/02/2020) e Mio padre, un magistrato (12/03/2020).