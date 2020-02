Volley, la Green Warriors cede 3-0 contro Macerata

Niente da fare per la Green Warriors Sassuolo, che sul campo della capolista Roana Macerata si arrende 3-0 (parziali 25-20 25-9 25-19).

Il primo set fa ben sperare: grande equilibrio per metà parziale, poi le padrone di casa mettono la freccia trascinate da Taborelli e Lipska e chiudono 25-20. Nel secondo set, completo black out in casa Green Warriors, con le ragazze di coach Barbolini che soffrono sia in ricezione che in attacco e si arrendono 25-9. Il terzo parziale è una fotocopia del primo: equilibrio fino a metà set poi l’allungo decisivo delle padrone di casa, che chiudono 25-19.