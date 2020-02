I finanziamenti alle imprese con la nuova legge di bilancio: domani incontro in CNA a Modena

La legge di Bilancio ha cambiato, talvolta in misura rilevante, le norme che stanno alla base di alcuni finanziamenti pubblici alle imprese. Ad esempio, in materia di iper e super ammortamento e di formazione. Per chiarire questi aspetti della manovra, CNA organizza per domani alle 18.30, presso la sede provinciale (a Modena, in via Malavolti 27), un incontro intitolato appunto “Legge di Bilancio 2020: come cambiano gli incentivi e i finanziamenti pubblici”.

A parlarne saranno Nicola Tarini di Finimpresa, la società di consulenza al credito di CNA, e Alessandro Baglieri, che parlerà più specificatamente delle agevolazioni relative a ricerca e sviluppo, innovazione, design e della cosiddetta Sabatini. A Pierluigi Locci, invece, il compito di parlare degli ambiti tecnici e tecnologici che possono rientrare nelle agevolazioni previste dal Piano Industria 4.0.