‘Nati per giocare’: al Bla si gioca con ‘Repubblica Ribelle’

‘Repubblica Ribelle’ è nuovissimo gioco da tavolo creato del Museo della repubblica di Montefiorino e della Resistenza italiana. Giovedì 20 febbraio, dalle ore 21, gli animatori ludici di ‘Nati per giocare’ lo proporranno, in anteprima, a ragazzi (over16) e adulti nell’ormai consueto appuntamento bimensile con il gioco sano ed intelligente, promosse dall’amministrazione comunale, in collaborazione con le associazioni Legalità Bene Comune, Balena Ludens. L’ingresso è sempre libero e gratuito.

Il nuovo gioco è stato presentato ufficialmente nei primi giorni di febbraio a Montefiorino e la ludoteca di Fiorano Modenese è stata tra le prime ad averlo. ‘Repubblica Ribelle’ è un gioco collaborativo per 3-6 comandanti che devono difendere la repubblica di Montefiorino, durante i lunghi mesi di guerriglia che vanno dall’estate del 1944 alla primavera del 1945.

Appuntamento dunque con la Storia dei nostri territori, nella prossima serata ludica di ‘Nati per giocare’ presso la ludoteca Barone Rosso di Fiorano Modenese. Le serate di gioco sano ed intelligente per ragazzi over 16 e adulti, progeuono tutti i primi e terzo giovedì di ogni mese, dalle ore 21 alle 24. L’ingresso è sempre libero e gratuito.