Oggi in piazza per Patrick Zaky le sette università del consorzio GEMMA

Tutte le università del consorzio GEMMA si uniranno oggi alle 18 per manifestare solidarietà a Patrick George Zaky, lo studente dell’Università di Bologna arrestato la scorsa settimana in Egitto.

Non solo quindi un grande corteo a Bologna – da via Zamboni fino a Piazza Maggiore – ma anche, in contemporanea, iniziative pubbliche di solidarietà all’Università di Granada (Spagna), all’Università di Oviedo (Spagna), all’Università di Utrecht (Paesi Bassi), all’Università di Łódź (Polonia), all’Università di York (Regno Unito), alla Central European University (Ungheria).

I sette atenei che collaborano al Master Erasmus Mundus in Studi di genere e delle donne si uniscono quindi in un grande evento europeo aperto a tutti per manifestare solidarietà a Patrick Zaky, chiedendo con forza che i suoi diritti vengano rispettati e che possa tornare al più presto a frequentare le aule universitarie.

GEMMA è un programma di eccellenza sostenuto dalla Commissione Europea, che lo ha selezionato come Master Erasmus Mundus quattro volte consecutive (nel 2006, 2011, 2017 e 2018) e si è distinto come “progetto e modello nel campo degli studi sulle donne e degli studi di genere in una prospettiva europea e globale”.