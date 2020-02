Modena Rugby 1965, i risultati del week end

Il Giacobazzi Modena Under 18 conferma la tradizione positiva delle trasferte londinesi, imponendosi nel test match con l’Ealing Trailfinders Rugby Club. I ragazzi di coach Bigliardi hanno vinto le tre mini gare da 25 minuti l’una, offrendo prestazioni di alto livello.

La seconda gara prevista nella capitale inglese, quella con i London Scottish a Richmond, è stata annullata per maltempo, ma l’esperienza è da considerarsi comunque molto positiva per i 41 giovani classe 2001, 2002 e 2003 presenti: “Sono state giornate molto ricche e intense – racconta Giovanni Bigliardi, allenatore dell’Under 18 che ha seguito i ragazzi a Londra insieme ad altri tre accompagnatori –, anche quest’anno l’esperienza è servita a compattare il gruppo, creare coesione e amicizia nel segno del rugby, fare una carica di entusiasmo in vista del finale di stagione. Siamo convinti che l’obiettivo sia stato raggiunto e in più i ragazzi si sono espressi molto bene in campo, onorando l’impegno con grande dedizione”.

Soddisfazioni anche per le altre giovanili impegnate nel week end. Una vittoria e una sconfitta per le due Under 16 nel fine settimana appena trascorso. Sabato la squadra blu ha perso 28-19 a Moletolo con i pari età dell’Amatori Parma. Vittoria e primo posto nel girone di Interregionale 2 per l’Under 16 verde, che supera 22-0 i Ghibellini e sale a quota 11 punti in classifica, uno in più di Granducato e Valorugby. Doppio successo dell’Under 14 a Collegarola con i pari età del Viadana, allenati dall’ex biancoverdeblù Marco Rizzi: la squadra verde ha vinto 20-14, mentre la squadra blu si è imposta con un netto 76-0.