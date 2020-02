Franco Fontana in “Sintesi”: domenica lezione magistrale del grande fotografo modenese al BPER Forum Monzani

E’ uno degli artisti modenesi più importanti e tra i più conosciuti a livello internazionale, e con la recente mostra “Sintesi” (il catalogo è a cura della Franco Cosimo Panini) ha ripercorso oltre sessant’anni di carriera e tracciato i suoi rapporti con alcuni dei più autorevoli autori della fotografia del Novecento. Franco Fontana domenica 23 febbraio alle 17.30 sale sul palco del BPER Forum Monzani e, accompagnato dal giornalista de “La Repubblica” Michele Smargiassi, si racconta al pubblico.

Fontana propone un excursus di esperienze professionali a livello nazionale e internazionale, decisioni artistiche e legami personali che costellano una carriera scandita da frenetici viaggi in tutto il mondo e numerose collaborazioni di alto profilo. Il nucleo di opere della mostra illustra i presupposti e i fondamenti dai quali sono nati e si sono sviluppati lo stile e il linguaggio iconici di Fontana, celebre per le audaci composizioni geometriche contraddistinte da policromie brillanti e prospettive piatte che, nel corso degli anni, lo hanno reso uno dei maggiori esponenti nell’ambito della fotografia mondiale. L’incontro è l’occasione per fare il punto non solo sulla sua ricerca artistica, ma anche su un tessuto di contatti, legami e amicizie che costituirono una parte altrettanto importante per leggerne il lavoro in un contesto di relazioni internazionali.

Infoline: BPER Forum Monzani, tel. 059 2021093