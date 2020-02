Venerdì, sul palco della Sala Teatro Temple: “Lemon Therapy” della Compagnia Enrico Lombardi-Quinta Parete

Prosegue il 21 febbraio alle 21:00 la nuova stagione teatrale alla Sala Teatro Temple di Sassuolo organizzata da Quinta Parete con la direzione artistica di Enrico Lombardi e la collaborazione delle associazioni sassolesi Crea, Sottospirito e Scintille Dal Proscenio.

Il secondo appuntamento della stagione teatrale “Sopra il Palco la Capra Campa” alla Sala Teatro Temple di Sassuolo sarà con uno spettacolo della Compagnia Enrico Lombardi/Quinta Parete: “Lemon Therapy”.

In scena due attori reggiani, Enrico Lombardi e Alice Melloni, con un testo di Chiara Boscaro e Marco Di Stefano, giovani ma già affermati autori milanesi, vincitori di diversi premi alla drammaturgia. Uno spettacolo che nasce da un’indagine durata sette mesi con l’obiettivo di sviscerare un tema poliedrico e ricco di sfumature: la sessualità e l’affettività in età adolescenziale. Un lavoro pensato per gli adolescenti ma adatto anche ad un pubblico adulto. Una ricerca fatta di interviste, incontri e laboratori con ragazzi dagli 11 ai 20 anni, i loro genitori e gli insegnanti; un percorso svolto insieme da Lombardi e dalla Melloni che hanno infine consegnato il materiale a Chiara Boscaro e Marco di Stefano. Nelle loro mani questo materiale è diventato un testo che ha come protagonisti un trentacinquenne di oggi che ha rimosso completamente dai suoi ricordi la sua adolescenza, aiutato da una psicoterapeuta che lo segue durante una bizzara terapia sperimentale. Una commedia leggera ma non superficiale, che non vuole solo far ridere, non pretende di dare risposte, ma lascia spazio alla riflessione e lancia provocazioni sul tema con l’ironia e la crudeltà di quella complicata età.

I biglietti per Lemon Therapy possono essere prenotati telefonicamente e ritirati il giorno stesso dello spettacolo a partire dalle ore 20:00 presso la Sala Teatro Temple.

Per info e prenotazioni: Quinta Parete – Katia – 3429337099 – segreteria@quintaparete.org – www.quintaparete.org