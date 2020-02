Al via a Formigine “Appuntamenti al nido”, seconda edizione

Sono iniziati a Formigine gli Appuntamenti al nido, seconda edizione, un progetto finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, in collaborazione con i servizi sociali territoriali. Per due mattine alla settimana, fino a giugno, uno o più bambini accompagnati dalle loro mamme o papà frequenteranno il nido per qualche ora.

“Questo progetto – afferma l’Assessore alle Politiche educative Simona Sarracino – vuole offrire sostegno alla genitorialità e opportunità di relazione a bambini in età 0/3 anni e a famiglie con fragilità sociali. Il gioco è un momento chiave nello sviluppo educativo di ogni bambino; l’esplorazione di un ambiente nuovo, le occasioni di apprendimento in luoghi pensati per loro, sono tutte esperienze che verranno offerte a questi bambini e alle loro famiglie”.

Tra le figure coinvolte, oltre ai coordinatori pedagogici, alle educatrici dei nidi e alle assistenti sociali che hanno seguito in prima persona tutte le fasi del progetto, anche uno dei giovani volontari del Servizio civile.