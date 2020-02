“Ecoturisti per caso” per la XXIX Rassegna di Teatro Dialettale del Corso di Rivalta

“Ecoturisti per caso” per la XXIX Rassegna di Teatro Dialettale del Corso...

Quarto appuntamento per la XXIX Rassegna di Teatro Dialettale del Corso di Rivalta, che sabato sera 22 febbraio proporrà ‘Ecoturisti per caso’, due atti scritti, diretti e interpretati da Antonio Guidetti, Mauro Incerti e Andrea Zanni. I tre assi della comicità reggiana saliranno sul palco di via Sant’Ambrogio alle 21:15 e saranno accompagnati da Omar Rizzi, che renderà la rappresentazione ancora più esilarante con un sapiente gioco di musiche ed effetti live.

Come vuole suggerire il titolo, lo spettacolo ruota intorno al tema dell’ecologia, allo studio dell’interazione – e dell’armonia – tra gli organismi e il loro ambiente naturale. È un equilibrio sempre più in pericolo, al quale i grandi della terra non prestano sufficiente attenzione, a differenza dei protagonisti della vicenda, i tre amici Amerigo, Vasco e Ambrogio, che decidono di organizzare la prima vacanza ecosostenibile…

Il biglietto singolo si acquista a 8,50 euro intero, e 5 euro ridotto. Consigliata la prevendita sabato 22 febbraio, dalle 16:30 alle 18 presso il teatro rivaltese. Informazioni e prenotazioni: 339-7117163 e teatrocorsorivalta@gmail.com.