Distretto di Vignola, nuova tecnologia per il Centro Diabetologico

È stato inaugurato questa mattina al Centro Diabetologico di Vignola un Biotesiometro da utilizzare per lo screening della neuropatia diabetica, donato dall’Associazione Volontari Diabete Vignola (A.V.Di.Vi), che opera da vari anni nel Distretto, assicurando una presenza settimanale presso il Centro Diabetologico per fornire informazioni e supporto alle persone affette da diabete. Il nuovo strumento è stato simbolicamente consegnato a pazienti e operatori dalla Direttrice del Distretto Maria Pia Biondi, insieme alla Presidente A.V.Di.Vi. Rita Serri e ai volontari dell’associazione; presente anche il Sindaco di Vignola, Simone Pelloni.

“L’utilizzo dello strumento frutto della generosità dell’Associazione – ha osservato Daniela Piani, diabetologa del Centro – faciliterà il nostro lavoro di diagnosi precoce dei danni ai nervi degli arti inferiori nei pazienti diabetici, consentendoci così di mettere in atto tempestivamente tutte le necessarie misure di prevenzione delle ulcere”.

Un campo, quello diabetologico, che ha visto negli ultimi anni la definizione di nuovi percorsi diagnostico-terapeutici-assistenziali – i cosiddetti PDTA – mirati a rendere più efficace la prevenzione, la diagnosi ed il trattamento delle complicanze della malattia diabetica. Ciò in un’ottica multidisicplinare, che prevede l’integrazione di figure specialistiche diverse. Tra tutti i percorsi si segnale quello per il “Piede diabetico” che, anche grazie al nuovo strumento, punta al riconoscimento precoce di alcuni fattori di rischio della patologia diabetica, che causano lo sviluppo di lesioni al piede con possibili complicanze anche gravi.

“Ringrazio sentitamente la Presidente e tutti i volontari per la donazione ricevuta e per il loro costante impegno verso i pazienti – ha ribadito la Direttrice del Distretto Maria Pia Biondi –. La collaborazione tra l’Azienda USL e l’Associazione per promuovere salute nella comunità è costante, come mostrano le iniziative che ci vedono insieme. Tra esse il sostegno che A.V.Di.Vi. offre al Gruppo di cammino “Camminate tra i ciliegi” di Vignola, un progetto di comunità promosso dall’Azienda USL e dal Comune di Vignola, per sviluppare sani stili di vita”.

“Voglio ringraziare, a mia volta – ha detto la Presidente di A.V.Di.Vi. Rita Serri – la compagnia teatrale ‘Anna and the Hospitalist’ per l’attività svolta a sostegno della nostra Associazione, che ci ha permesso di donare questo strumento”.

Presso il Centro Diabetologico di Vignola operano un medico diabetologo, tre infermieri, una dietista e un podologo che risponde alle esigenze dei Distretti dell’Area Sud.