Ghirlandina e Palazzo Comunale, nuova visita guidata “combo”

Una nuova visita guidata “combo”, che comprende cioè sia la Ghirlandina sia le Sale storiche di Palazzo Comunale nel sito Unesco patrimonio dell’umanità di piazza Grande a Modena, è in programma domenica 23 gennaio alle 17, a cura di Archeosistemi col Servizio comunale Promozione città e turismo (prenotazione obbligatoria via mail a torreghirlandina@comune.modena.it).

Il ritrovo è nella biglietteria della Ghirlandina, in via Lanfranco, alle 16.45. La visita inizierà alle 17 nelle sale di Palazzo Comunale con ingresso dal primo piano in cima allo scalone e farà ammirare le decorazioni pittoriche di artisti come Nicolò dell’Abate, Ludovico Lana, Ercole dell’Abate, Bartolomeo Schedoni, Francesco Vellani, Girolamo Vannulli, Francesco Vaccari e Adeodato Malatesta.

Il gruppo sarà quindi accompagnato in Ghirlandina, dove sarà possibile salire 200 gradini e dall’alto ammirare i tetti del centro storico e il panorama cittadino.

Le visite guidate sono gratuite ma si devono pagare gli ingressi: per la Ghirlandina 3 euro per adulti (2 per studenti dai 6-26 anni, over 65 e gruppi di almeno 10 persone) più 2 euro per le Sale Storiche del Palazzo Comunale. Oppure biglietto Unico Unesco a 6 euro (senza scadenza) che include Ghirlandina, Sale Storiche, Musei del Duomo e visita guidata all’Acetaia Comunale (visitabile venerdì pomeriggio, sabati e festivi mattina e pomeriggio, previa iscrizione allo IAT, in piazza Grande, 14). Ingresso gratis per disabili e accompagnatori, guide turistiche, giornalisti, bimbi fino a 5 anni.

La Ghirlandina è aperta dal martedì al venerdì, dalle 9.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30. Sabato, domenica e festivi a orario continuato dalle 9.30 alle 17.30. La biglietteria chiude mezz’ora prima dell’orario indicato.

Iat Informazione e Accoglienza Turistica tel. 059 2032660 (www.visitmodena.it).