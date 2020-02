Identificata la donna che domenica scorsa ha rapinato un negozio di cosmetici a Reggio Emilia

Nel pomeriggio del 16 febbraio scorso, la Squadra Volante della Questura di Reggio Emilia era intervenuta in via Emilia Santo Stefano presso il negozio di cosmetici Kiko per la segnalazione di avvenuta rapina. L’autrice, una donna di bassa statura dalla apparente età di 55-60 anni, indossante indumenti neri e occhiali Ray Ban neri, con spiccato accento napoletano, brandendo una siringa si era fatta consegnare l’incasso di circa 300,00 €, allontanandosi poi a piedi in direzione via Emilia all’Angelo. Accurate ricerche in zona, in un primo momento avevano dato esito negativo.

Tuttavia con attività incessante e accurata, la Squadra Mobile della Questura è riuscita ad individuare la donna. Gli uomini della Mobile sono riusciti ad arrivare all’autrice di questa rapina grazie agli indumenti di cui la donna stessa si era disfatta poco dopo la rapina. Veniva poi rintracciata attraverso il sistema alloggiati, partendo da un ostello: è stata trovata in un’abitazione di Reggio Emilia.

Si tratta di una donna classe 1974 di origine napoletana, che è stata denunciata per rapina ai danni di esercizio commerciale. Il GIP ne ha disposto gli arresti domiciliari.