“L’omino della pioggia” nel weekend al Multisala Novecento di Cavriago

Gran finale alla Multisala Novecento per la stagione di Teatro Ragazzi: arriva con una tripla replica sabato 22 febbraio alle 17 e domenica 23 febbraio alle 11 e alle 16.30 lo spettacolo “L’omino della pioggia – Una notte tra acqua, bolle e sapone”. Per un’ora la fantasia sarà un posto in cui ci piove dentro, come diceva Italo Calvino. In sala Rossa, infatti, un uomo sorpreso da un violento temporale riuscirà a raggiungere la sua abitazione, ma nemmeno al riparo l’acqua e gli imprevisti gli daranno tregua. Farà un viaggio onirico e visuale verso l’alba e verso il sereno accompagnato dalla magia delle piccole cose e da spettacolari effetti con acqua e sapone.

Prezzo del biglietto: euro 6. I biglietti sono in vendita alla Multisala Novecento. E’ possibile acquistare i biglietti per telefono (0522372015) se il pagamento viene fatto tramite carta di credito. I biglietti si possono acquistare anche dal sito internet www.multisala900.it con pagamento con carta di credito. I biglietti per gli spettacoli teatrali sono in vendita anche da: Mangiafuoco shop – via Edison 2 – Reggio, Tel 0522 332667 – info@mangiafuocoshop.it