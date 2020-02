Previsioni meteo Emilia Romagna, sabato 22 febbraio

Cielo sereno o poco nuvoloso. Foschie dense e/o banchi di nebbia al primo mattino sulle aree prossime al corso del fiume Po, in rapido dissolvimento nel corso della mattinata. Temperature: minime in lieve aumento, comprese tra 2 e 4 gradi nei capoluoghi, localmente inferiori nelle aree di aperta campagna dove saranno possibili deboli gelate. Massime senza variazioni significative, comprese tra 14 e 16 gradi. Venti: deboli di direzione variabile, in rotazione da sud-ovest sui rilievi nella seconda parte della giornata. Mare: poco mosso, localmente mosso al largo.

(Arpae)