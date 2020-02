Rodarissimo del Teatro dell’Orsa in scena a Reggio Emilia per festeggiare Malaguzzi e Rodari

Rodarissimo del Teatro dell’Orsa in scena a Reggio Emilia per festeggiare...

«Una girandola di storie accompagnate dalla musica, che corrono sul filo del telefono dove i protagonisti sono tutti in viaggio. Miracoli di invenzione ispirati alle Favole al telefono e a Tante storie per giocare. Sul palco un pianoforte strampalato e un telefono gigante. Parole, immagini e colori, per raccontare fiabe dove le strade portano lontano, i tamburi fanno ballare civette e briganti, gli “scannoni” disfano la guerra. Un inno divertente al genio di Gianni Rodari, nel centenario della sua nascita»: Monica Morini del Teatro dell’Orsa introduce Rodarissimo. Girandole di storie per giocare, spettacolo di cui è protagonista insieme a Gaetano Nenna al pianoforte che sarà in scena domenica 23 febbraio alle ore 16 nel meraviglioso Centro Internazionale Loris Malaguzzi di Reggio Emilia nell’ambito dei festeggiamenti per i cento anni dalla nascita sia dell’autorevole pedagogista Loris Malaguzzi che dello scrittore Gianni Rodari.

Lo spettacolo del Teatro dell’Orsa, per l’occasione, avrà come prologo l’evento di narrazione Regalastorie Perdigiorno, a cura dei genitori partecipanti al Laboratorio Teatrale Gianni Rodari.

Ingresso libero e gratuito a tutti gli appuntamenti.

Il Centro Internazionale Loris Malaguzzi si trova in Viale Ramazzini 72/a a Reggio Emilia. Info sulla Compagnia: www.teatrodellorsa.com.