Scoppia bombola di Gpl e va a fuoco piccola costruzione in legno in zona Roveri

Poco dopo le 17.30 numerose chiamate di cittadini hanno allertato i vigli del fuoco per la presenza nei pressi della zona Roveri di una grossa colonna di fumo nero.

In via del Terrapieno infatti a Bologna, in uno slargo lontano dal centro abitato, ove persone senza fissa dimora transitano e trovano ricovero, è scoppiata una piccola bombola di GPL e andata a fuoco una costruzione fatta di legno e lamiera. All’interno suppellettili varie. Il rogo si è esteso per circa 200 mq.

Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento l’incendio e messo in sicurezza un’altra bombola di GPL vicina alle fiamme. Non si registrano feriti, al momento dello scoppio e del divampare delle fiamme nessuno era nella baracca o nei dintorni. Un intervento abbastanza lungo, i vigili del fuoco hanno infatti impiegato circa due ore per avere ragione delle fiamme. Sul posto oltre al 115 presente la Polizia locale di Bologna con una pattuglia.