Coronavirus: botta e risposta tra Lega e comune di Formigine

“Visti gli sviluppi delle ultime ore con i ventinove contagi e due vittime presenti nel nord Italia e considerato che non si sa con precisione la diffusione del virus sul territorio richiediamo a tutte le amministrazioni della provincia a sospendere tutte quelle attività che comportano un’aggregazione massiccia di persone.

Special modo in questi giorni che sarà presente in vari comuni la festa di carnevale.

Come Lega preferiamo prevenire piuttosto che curare, questo non è allarmismo ma prendere adeguate precauzioni contro un virus che ancora si conosce poco.

Siamo fiduciosi sull’operato delle istituzioni e degli organi sanitari.” è quanto scriveva questa mattina il Gruppo Consigliare Lega Salvini Premier – Formigine a cui invece risponde l’amministrazione comunale:

“siamo in costante contatto con l’Azienda Usl di Modena, la quale afferma che attualmente NON ci sono elementi per annullare le manifestazioni. Eventuali diverse indicazioni saranno tempestivamente comunicate”.