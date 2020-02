Superlavoro per la sala operativa 115 di Bologna a partire dalle 14, orario di chiamata per un grosso incendio di bosco in località Borgo Tossignano nei pressi di via Rineggio 11. A bruciare più di due ettari di bosco con caseggiati e manufatti di campagna nelle vicinanze. Un dispositivo di soccorso, messo in atto da parte dei vigili del fuoco, di tutto rispetto con numerosi mezzi e elicotterro oltre a 32 vigili che stanno combattendo contro un fronte di fuoco di quasi un km. Attualmente l’intervento è in corso. Sul posto oltre al 115 anche i carabinieri che hanno richiesto la presenza dei loro colleghi forestali e il 118 in supporto con almeno una ambulanza. L’elicottero del reparto volo vvf della Toscana ha effettuato numerosi lanci d’acqua sulle fiamme.

Durante l’attività di spegnimento dell’elicottero e per via dei fumi dell’incendio sono state evacuate tre persone da tre case della zona. Alla fine i lanci dell’elicottero sono stati tantissimi. Gli ettari andati in fiamme sono più di cinque. Attualmente i vigili del fuoco controllano il fronte del fuoco. Finiti i lanci è iniziato lo spegnimento residuo da terra. Nella nottata rimarranno due squadre per il controllo delle braci. Si sta provvedendo alla bonifica della zona anche per controllare eventuali animali rimasti coinvolti nell’incendio.