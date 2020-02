Novellara: gravi violazioni sanzionate dai carabinieri e il Sindaco ordina la chiusura del bar

Un intervento effettuato dai carabinieri di Novellara all’esterno di un bar del paese, dove era stata segnalata l’aggressione ad un ambulante da parte di 4 ragazzi ubriachi, aveva portato i militari di Novellara, al termine degli accertamenti, a denunciare alla Procura reggiana per determinazione in altri dello stato di ubriachezza i titolari di un bar del paese di 54 e 46 anni.

L’attività investigativa dei carabinieri di Novellara era nata a seguito di un intervento per quella che era stata segnalata come una rissa e che poi si è rivelata essere un’aggressione a un ambulante da parte di 4 giovani (2 ragazze una 30enne reggiana e una 25enne mantovana e di 2 ragazzi tarantini di 30 e 26 anni) risultati essere ubriachi, circostanza questa ritenuta la causa della lite. A determinare il loro stato di ubriachezza secondo gli accertamenti dei carabinieri di Novellara erano stati i titolari di un bar del paese che avevano continuato a somministrare alcolici ai 4 sebbene il loro evidente stato di ubriachezza.

Ma i guai per il bar non sono finiti: la conseguente ispezione amministrativa portava i carabinieri a contestare 308 euro di multa per la mancata esposizione della licenza, altri 308 euro per la mancata esposizione dell’orario di chiusura e apertura, 316 euro per non aver esposto degli articoli del Testo Unico delle Leggi di PS e una multa di 1.300 euro per non aver esposto il divieto di utilizzo a minori della slot presente che veniva peraltro sequestrata in via amministrativa. Allo stesso bar inoltre veniva comminata una mxi multa avendo sorpreso all’atto dei controlli un dipendente che non risultava regolarmente assunto.

Ora per queste sanzioni amministrative il comune di Novellara, accogliendo le proposte dei carabinieri di Novellara, emetteva l’ordinanza di sospensione dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e per effetto la chiusura completa dell’esercizio per giorni cinque (5) a decorrere da oggi e sino al 26 febbraio compreso.