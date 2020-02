Cade durante arrampicata alla Pietra di Bismantova

Nel primo pomeriggio di oggi, domenica 23 febbraio, i tecnici del Soccorso Alpino Reggiano sono intervenuti in aiuto di un giovane infortunatosi in seguito ad una caduta mentre arrampicava alla Pietra di Bismantova, nel comune di Castelnovo ne Monti. Il ragazzo, un ventottenne residente a Reggio Emilia, era impegnato in una arrampicata in compagnia di alcuni amici, nel settore denominato Torrione Sirotti. Per cause al momento ancora da chiarire, il giovane ha perso l’appiglio arrivando a terra dopo un volo di circa 7 metri.

Subito gli amici hanno dato l’allarme alla centrale operativa del 118, che ha allertato Elipavullo, le squadre territoriali della Stazione Monte Cusna del SAER e la Croce Verde di Castelnovo Monti. Una squadra composta da tecnici e un’infermiera ha raggiunto il ferito, che è sempre rimasto cosciente lamentando forti dolori ad una caviglia e alla schiena, stabilizzandolo e attendendo l’arrivo dell’elicottero. Una volta sbarcato sul posto il personale di Elipavullo, il climber è stato imbarellato e trasportato all’Ospedale Maggiore di Parma.