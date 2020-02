Il CAI ha annullato gli incontri in programma questa settimana

La Sezione reggiana del Cai comunica che sono state annullate le iniziative previste per questa settimana: la presentazione del Sentiero dei Ducati in programma il 25 febbraio e la presentazione del Corso “Saper leggere la nostra montagna in programma giovedì 27 febbraio.