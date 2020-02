Vende su web autoricambi che non spedisce, denunciato dai carabinieri di Castellarano

Ha pubblicato su Facebook annunci esca inerenti la vendita di autoricambi con la possibilità per gli acquirenti di “trattare” il prezzo. La contrattazione avveniva tramite WhatsApp grazie al numero che il venditore forniva all’acquirente, e quando sulla carta prepagata veniva accreditato l’importo richiesto, al pagamento non corrispondeva la spedizione della merce. Quando l’acquirente lamentava il ritardo, il venditore spariva nel nulla bloccando il malcapitato nei contatti indesiderati. L’autore, un 24enne residente in provincia di Catania, scoperto e identificato dai carabinieri della stazione di Castellarano, è stato ora denunciato alla Procura di Reggio Emilia per il reato di truffa.

La vittima, un 20enne reggiano, dovendo acquistare autoricambi per la sua auto, dopo aver visto su una pagina Facebook un “pezzo” che faceva al caso suo, ha contattato prima via mail e poi via WhatsApp l’inserzionista concordando l’acquisto di quanto venduto per l’importo di 750 euro. Dopo aver versato il corrispettivo dovuto e non vedendo arrivare la merce, cercava invano di contattare l’utenza telefonica associata all’annuncio trappola. Materializzato di essere rimasto vittima di un raggiro, il giovane si è presentato ai carabinieri della stazione di Castellarano formalizzando la denuncia. Dopo una serie di riscontri tra la carta prepagata dove erano confluiti i soldi e l’utenza telefonica attraverso la quale correvano le trattative, i carabinieri catalizzavano le attenzioni investigative sull’odierno indagato nei cui confronti venivano acquisiti una serie di incontrovertibili elementi di responsabilità per il reato di truffa, per la cui ipotesi veniva quindi denunciato.