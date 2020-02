Gatto cade nel pozzo, salvato dai Vigili del fuoco ad Imola

Ieri pomeriggio poco dopo le 14:00, i Vigili del Fuoco del locale distaccamento sono intervenuti per salvare un gatto precipitato all’interno di un pozzo presso un’abitazione civile di Imola. I pompieri intervenuti hanno dapprima calato un esplosimetro, strumento atto a verificare l’assenza di miscele infiammabili e la respirabilità dell’aria, dopodiché è stata allestita una manovra SAF (Speleo Alpino Fluviale) che ha permesso ad un operatore di calarsi a una profondità di circa 8 metri e riportare in superficie il felino, che è stato preso in carico dal veterinario del gattile imolese. Non si conoscono infatti i proprietari dell’animale.