Reggio Emilia, chiusura del libero accesso agli ambulatori di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica)

La Direzione del Dipartimento Cure Primarie informa che, al fine di limitare la diffusione dell’infezione COVID 19 e di tutelare maggiormente i medici di continuità assistenziale, a fare tempo dalle ore 20.00 di lunedì 2 marzo 2020 non sarà più possibile il libero accesso alle visite ambulatoriali presso tutte le sedi della Continuità Assistenziale della provincia.

I cittadini dovranno sempre contattare il medico in servizio della sede di riferimento telefonando al numero verde gratuito 800.231.122. Sarà il medico a valutare se dare eventualmente indicazioni al cittadino di recarsi alla sede della Continuità Assistenziale, o dare consigli telefonici o effettuare la visita domiciliare.

Sempre per limitare la diffusione dell’epidemia e al fine di garantire la regolamentazione degli accessi e un’adeguata gestione della sala d’attesa, a fare tempo dalle ore 8.00 di domenica 1° marzo 2020 l’ambulatorio diurno pre-festivo – festivo e serale di Reggio Emilia sarà trasferito dall’attuale sede di Viale Risorgimento alla sede di Continuità Assistenziale della Casa della Salute Ovest, in Via Brigata Reggio.

