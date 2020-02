Scelta del medico di Toano, ampliate le sedi dove fare la scelta

A Toano, da lunedì 2 marzo oltre mille cittadini del Comune montano dovranno effettuare la scelta del Medico di Medicina Generale. Si raccomanda ai cittadini interessati di utilizzare per l’iscrizione le modalità indicate, collaborando nell’evitare accessi non indispensabili all’Ospedale S. Anna:

Tramite il Fascicolo Sanitario Elettronico

Tramite FAX al numero 0522-617306

al numero 0522-617306 Per Posta Ordinaria all’indirizzo: Segreteria Distretto Sanitario C. Monti – AUSL Reggio Emilia, Via Roma n. 5 – 42035 Castelnovo Ne’ Monti

all’indirizzo: Segreteria Distretto Sanitario C. Monti – AUSL Reggio Emilia, Via Roma n. 5 – 42035 Castelnovo Ne’ Monti Per Posta Elettronica Certificata (PEC): distrettocastelnovomonti@pec.ausl.re.it

(PEC): distrettocastelnovomonti@pec.ausl.re.it Per Posta Elettronica: protodistrettocmonti@ausl.re.it

In collaborazione con il Comune di Toano sarà attivata una postazione per il ritiro delle domande di iscrizione presso il CAVOLAFORUM, operativa nei giorni:

martedì 3 marzo dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16.30;

mercoledì 4 marzo dalle 9 alle 13;

I cittadini dovranno presentarsi con i moduli già compilati e, in caso di delega con la copia del documento di identità del delegante.

L’attestato di iscrizione verrà inviato, per posta ordinaria, al domicilio.