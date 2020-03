Annullati gli appuntamenti a Scandiano dal 2 all’8 marzo

Per effetto del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19/Coronavirus sul territorio di Scandiano sono annullate le seguenti iniziative pubbliche a cura dell’Amministrazione comunale in collaborazione con Associazioni e Circoli:

LUNEDI’ 2 MARZO ORE 21

(posticipata a lunedì 23 marzo), Alpinisti a Scandiano sala Casini c/o polo MADE

MARTEDI’ 3 MARZO ORE 8.30

#Io Accolgo “La foto di Omid” proiezione del Docufilm alla scuola Boiardo

e ore 21 “Si nota all’imbrunire” spettacolo con Silvio Orlando, Teatro Boiardo

MERCOLEDI’ 4 MARZO ORE 21

film d’ssai per la rassegna #Primaveramente “Piccole donne”, Cinema Boiardo

VENERDI’ 6 MARZO ORE 21

incontro con Bruno Palermo per la rassegna Scandiano(R)esiste, Biblioteca

SABATO 7 MARZO ORE 8.30

incontro con Bruno Palermo per la rassegna Scandiano(R)esiste, Istituto Gobetti

ore 17 “Note in Biblioteca” percorsi di ascolto guidato tra musica e parole

a cura del Cepam, Biblioteca