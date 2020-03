Bologna, incidente stradale in via Audinot: camion perde carburante sul manto stradale

Questa mattina poco dopo le 6:00, i vigili del fuoco del distaccamento Carlo Fava sono intervenuti in via Audinot angolo via Roncati per un incidente stradale che ha visto coinvolti un autoarticolato ed un furgone. Nella collisione il camion ha perso molti litri di carburante che si sono riversati sul manto stradale di via Audinot. I vigili del fuoco hanno posto in sicurezza lo scenario e attivato le squadre tecniche dell’Hera per la bonifica della strada.La via è rimasta chiusa al traffico per le operazioni di bonifica. Sul posto oltre il 115 anche il 118, a cui è stato affidato il conducente del furgone lievemente ferito, e la polizia locale per i rilievi.