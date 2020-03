Chiusura notturna in A1 nel tratto tra le località Aglio e La Quercia, verso Bologna

Sulla A1 Milano-Napoli Direttissima, per programmati lavori di ordinaria manutenzione degli impianti nelle gallerie, previsti in orario notturno, dalle 21:00 di giovedì 5 alle 6:00 di venerdì 6 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Località Aglio (km 256+700) e Località La Quercia, verso Bologna.

Saranno contestualmente chiuse le stazioni di Firenzuola-Mugello e Badia, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Firenze.

Inoltre, dalle 20:00 di giovedì 5 alle 6:00 di venerdì 6 marzo, sarà chiusa l’area di servizio “Aglio est”, situata all’interno del suddetto tratto.

Si precisa che la stazione di Barberino sarà regolarmente aperta in entrata verso Bologna e, all’altezza del km 256+700, il traffico sarà deviato dalla A1 Direttissima alla A1 Panoramica.

Pertanto, chi proviene da Firenze ed è diretto verso Bologna, potrà utilizzare la A1 Milano-Napoli Panoramica.

In alternativa alla stazione i Firenzuola si potrà utilizzare l’entrata e l’uscita di Barberino di Mugello e, in alternativa alla stazione di Badia, si potrà entrare e uscire alla stazione autostradale di Pian del Voglio.