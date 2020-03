Grade, sospese alcune attività fino all’8 marzo

Fondazione GRADE Onlus rende noto che, a seguito delle indicazioni fornite dal Ministero della Sanità e dalla Regione Emilia-Romagna per prevenire la diffusione del coronavirus, è stato deciso a titolo precauzionale di sospendere le attività previste fino all’8 marzo 2020 compreso. Nello specifico sono sospesi il progetto Shiatsu e il Massaggio vibrazione sonoro armonico. In assenza di nuove indicazioni o disposizioni in merito, le attività riprenderanno dal 9 marzo. Per aggiornamenti è possibile visitare il sito www.grade.it.