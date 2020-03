In via Gorizia a Reggio Emilia al via la costruzione della rotatoria con via Wagner

In via Gorizia a Reggio Emilia al via la costruzione della rotatoria...

Inizieranno da mercoledì 4 marzo le deviazioni al traffico funzionali alla realizzazione di una rotatoria tra via Gorizia e via Wagner in zona Orologio, utile per la messa in sicurezza e la moderazione del traffico su una delle primarie direttrici di collegamento tra il centro urbano e l’area ovest. L’intervento, che sarà occasione per riorganizzare anche i percorsi ciclopedonali e gli attraversamenti, consentirà in particolare di alleggerire il traffico rispetto all’attuale gestione semaforica.

Per questo a partire da mercoledì e per circa 3 mesi chi transita su via Gorizia in direzione centro non potrà svoltare a sinistra su via Wagner e da via Wagner non sarà possibile immettersi su via Gorizia. I percorsi alternativi di collegamento con via Gorizia dal quartiere Orologio si svilupperanno attraverso le vie Borodin e Chopin.

La rotatoria, che avrà un diametro esterno di 32 metri, sarà a “tre bracci” e dotata di attraversamenti, protetti da isole spartitraffico, realizzati a raso e quindi privi di barriere architettoniche.

Contestualmente verrà sistemato il verde esistente a lato del parco del Diamante, mentre gli alberi che insistono sul tracciato della rotatoria, nello specifico due bagolari, non verranno abbattuti ma ricollocati nell’adiacente parco.

L’intervento sarà occasione per modificare l’attuale impianto di illuminazione che occorre adeguare in funzione delle caratteristiche geometriche della nuova intersezione in modo da completare e rendere adeguatamente funzionale tutta l’illuminazione dell’area.

Nella rotatoria, in particolare si prevede la sostituzione di alcuni corpi illuminanti esistenti con nuovi proiettori per ottenere una illuminazione ottimale e diffusa nell’area dell’intersezione.

Il progetto prevede anche piccoli interventi di adeguamento della rete fognaria per la raccolta acque meteoriche, con lo spostamento e/o l’esecuzione di nuove caditoie e condotti di allacciamento alla fognatura, per garantire un ottimale smaltimento delle acque nell’intersezione.

Verrà inoltre predisposta la necessaria segnaletica orizzontale e verticale prevista dal Codice della Strada, con l’installazione di cartelli d’indicazione, pericolo, divieto ed obbligo, per rendere complete e funzionali in ogni loro parte le aree dell’intersezione.

La rete di caditoie di raccolta delle acque verrà adeguata alla nuova configurazione plano- altimetrica dello svincolo.