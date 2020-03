Previsioni meteo Emilia Romagna, martedì 3 marzo

Cielo molto nuvoloso o coperto per tutta la giornata con precipitazioni deboli o al più moderate, nevose sui rilievi oltre i 1000-1200 metri di quota. Tendenza ad attenuazione dei fenomeni dalla tarda mattinata sul settore occidentale della regione.

Temperature: minime in lieve aumento sulle aree pianeggianti, in diminuzione sui rilievi, con valori compresi tra 5-7 gradi nei capoluoghi di pianura interna, qualche grado in più sulla fascia costiera. Massime in diminuzione, comprese tra 10 e 12 gradi.

Venti: deboli-moderati nord-occidentali; tendenza a rotazione della ventilazione da nord-est nella serata sul settore costiero, con rinforzi.

Mare: generalmente mosso, con moto ondoso in temporanea attenuazione nel pomeriggio.