A Fiorano Modenese Bla, Casa Corsini, Castello e Museo aperti

A Fiorano Modenese è confermata anche per questa settimana l’apertura di biblioteca e ludoteca al Bla, nel rispetto delle modalità previste dal DPCM del 1 marzo, per l’emergenza coronavirus.

La biblioteca comunale sarà aperta con limitazione del numero sedute per consentire la distanza di almeno un metro tra i frequentatori. In ludoteca ‘Barone Rosso’ l’accesso sarà contingentato ad un massimo di 30 persone, tra adulti e bambini.

Sono confermate gli appuntamenti di ‘Nati per giocare’, giovedì 5 marzo dalle 21 alle 24, con il gioco da tavolo sano e intelligente di ‘Giochiamo in ludoteca’, sempre giovedì 5 marzo dalle 10 alle 12, per bambini da 0 a 3 anni, accompagnati da un adulto. In entrambi i casi l’accesso sarà limitato e si chiederà ai partecipanti di rispettare le regole igienico-sanitarie previste per la prevenzione.

A Casa Corsini, il polo tecnologico dell’innovazione del Comune di Fiorano Modenese, è confermato l’Open Fablab del mercoledì sera (con attenzione alle distanze tra i presenti) per scoprire e condividere nuove idee e progetti.

Si auspica che la frequenza di questi luoghi pubblici avvenga solo se si è in piena salute per propria tutela e per tutelare la salute degli altri.

Sabato 7 e domenica 8 marzo, anche il castello di Spezzano e il Museo della ceramica riapriranno al pubblico, dopo la pausa invernale, rispettando le modalità previste dal DPCM del 1 marzo.

L’orario di apertura ordinaria è dalle ore 15 alle ore 19, con la possibilità di effettuare visite libere e gratuite sia nelle sale affrescate del Castello (Sala delle Vedute e Galleria delle battaglie), sia nelle sezioni del Museo della ceramica, storiche, moderne e contemporanee, oltre che nella sezione multimediale Manodopera.

Gli ampi spazi del castello e la distribuzione del museo su più piani permettono l’accesso contingentato, che verrà gestito dal personale museale, nel rispetto di quanto stabilito dal DPCM, al fine di garantire la salute dei visitatori.

Saranno sospese le attività di animazione (Ospiti a Corte) e le visite guidate.

Resta invece chiuso fino all’8 marzo, come da disposizioni ministeriali, il cinema teatro Astoria. Sono annullati anche tutti gli eventi previsti per domenica 8 marzo, festa delal donna.