A Formigine sconti sulle rette dei nidi

Le famiglie dei bambini che frequentano i nidi di Formigine riceveranno in questi giorni comunicazione ufficiale relativa allo sconto sulla retta che verrà applicato proporzionalmente ai giorni di chiusura del servizio a causa delle misure emergenziali previste nella nostra Regione, come da ordinanza del Ministero della Salute.

“Nei giorni scorsi, grazie al confronto tra i sindaci del Distretto ceramico, si è proceduto a trovare soluzioni per andare incontro alle famiglie che hanno dovuto trovare alternative al nido – afferma l’assessore a Formigine Città dei Bambini Simona Sarracino – Un contributo importante è giunto anche dalla mozione proposta dai gruppi consiliari di maggioranza del nostro Comune. Questa mattina, poi, abbiamo incontrato i tre dirigenti didattici del nostro territorio per fare il punto sulle azioni messe in campo dagli insegnanti per sperimentare nuove forme di didattica a distanza”.

Nello specifico, sono proposte video-lezioni registrate, predisposizione on-line di materiali didattici aggiuntivi, condivisione di contenuti digitali, sperimentazione di lezioni su canali Youtube dedicati. Anche alcuni insegnanti potranno essere ulteriormente formati sulle nuove tecnologie, attraverso un team di colleghi esperti.

Tra le proposte, la realizzazione di un concorso artistico sull’attualità che gli studenti stanno vivendo, con mostra e premiazione finale.

Tutte le scuole stanno procedendo all’igienizzazione dei locali attraverso disinfettanti a base di cloro o alcol.