“A te non costa nulla, a noi ha cambiato la vita”, al via la nuova campagna 5×1000 di GRADE

Quanta forza può contenere un sorriso? La risposta è nei visi della nuova campagna 5×1000 della Fondazione GRADE Onlus.

7 giovani ex pazienti del Reparto di Ematologia dell’Ausl IRCCS Cancer Center di Reggio Emilia che hanno deciso di diventare “testimonial” di un messaggio importante: “A te non costa nulla, a noi ha cambiato la vita”.

Maria, Alberto, Laura, Claudia, Michela, Sara e Giovanni si riferiscono alla donazione del 5×1000 a favore di GRADE per sostenere la ricerca scientifica contro leucemie e linfomi. Un impegno, quello del Gruppo Amici dell’Ematologia, che prosegue da 30 anni sostenendo l’attività ospedaliera dell’ospedale reggiano con il finanziamento di progetti di ricerca e assistenza per pazienti affetti da malattie onco-ematologiche.

Soprattutto negli ultimi anni, i fondi derivanti dal 5×1000 hanno permesso di sostenere tutti i grandi progetti promossi da GRADE: nel 2019 sono stati impiegati 297.499,12 euro (relativi all’anno finanziario 2017) per contribuire all’acquisto del Digital Spatial Profiler, lo strumento altamente innovativo per ottenere informazioni molto più precise e rilevanti sui tumori in diversi ambiti di ricerca (linfomi, tumori al seno, immunoterapia, fibrosi polmonare e altri); nel 2018 invece 255.697,08 euro (relativi all’anno finanziario 2016) hanno permesso di coprire parte dei costi per l’acquisto della PET/CT, la diagnostica per immagini ad altissima tecnologia per individuare precocemente i tumori e di valutarne la dimensione e la localizzazione; nel 2017, con 233.307,52 euro raccolti (relativi all’anno finanziario 2015), è stato possibile finanziare i 5 bandi di ricerca per giovani professionisti del Laboratorio Ricerca Traslazionale, Medicina Nucleare, Medicina Fisica e Riabilitazione, Unità di Cure Palliative, Neuroradiologia e parte dei contratti libero-professionali di medici e ricercatori dell’Ausl IRCCS Cancer Center di Reggio Emilia; nel 2016, i 223.453,21 euro derivanti dal 5×1000 (relativi all’anno finanziario 2014) hanno contribuito alla costruzione del CORE, il grande Centro Oncoematologico inaugurato l’11 giugno 2016 a Reggio Emilia.

Come donare il 5×1000 a GRADE? È un gesto semplice che non costa nulla: nel modello per la dichiarazione dei redditi (CUD, 730 o UNICO) è necessario individuare lo spazio dedicato alla “scelta per la destinazione del cinque per mille dell’Irpef”, firmare nel riquadro “volontariato” e indicare il codice fiscale della Fondazione GRADE Onlus: 91075680354.

Per saperne di più https://www.grade.it/donazioni/5×1000/