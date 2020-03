Confermato per domenica 8 marzo a Mirandola il mercatino storico degli hobbisti

Domenica 8 marzo 2020, il mercatino storico degli hobbisti – appuntamento fisso di ogni seconda domenica del mese – si terrà regolarmente in piazza Costituente a Mirandola. È quanto deciso dall’Amministrazione comunale a seguito anche di ciò che viene riportato nel recente Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri emesso l’1 marzo 2020 causa emergenza dovuta a Coronavirus.

Trattandosi infatti di manifestazione a carattere ordinario (mercato che si svolge con cadenza mensile) non rientra in alcuna delle limitazioni o sospensioni previste nelle misure contenute tra quelle urgenti di contenimento del contagio indicate dal DPCM.

Gli hobbisti dotati dell’apposito tesserino e gli operatori su area pubblica, potranno presentarsi pertanto in piazza Costituente entro le ore 7.30, per l’assegnazione dei posteggi e quindi esercitare la loro attività come avviene ogni seconda domenica del mese fino al tramonto.

Si ricorda inoltre che, con la pubblicazione sul bollettino regionale dei mercatini storici degli hobbisti, non è più ammesso il cosiddetto “riuso”. Quindi la partecipazione alla manifestazione è consentita solamente ad hobbisti ed ambulanti regolari.