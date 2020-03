Coronavirus, Confesercenti: “Ai comuni del bolognese chiediamo sconti e rateazioni su Tari e Cosap”

La Confesercenti di Bologna ritiene assolutamente insufficienti le prime misure economiche che il Governo ha approvato con un decreto legge per rispondere alla drammatica crisi delle attività economiche a seguito della emergenza Coronavirus.

Bene l’intervento di sospensione dei contributi previdenziali per agenzie di viaggio e attività alberghiere e ricettive, ma riteniamo sbagliato non avere ricompreso le attività di ristorazione che in una città come Bologna fanno parte a pieno titolo della filiera turistica e sono penalizzate inoltre anche dal blocco delle lezioni universitarie.

Il rinvio di scadenze previdenziali non è sufficiente, occorrono misure straordinarie per tutte le attività commerciali e turistiche, un intervento urgente che preveda un credito di imposta per i mancati redditi, una moratoria delle rate di mutui e leasing, la cassa integrazione in deroga e fondi per il sostegno al reddito per i dipendenti delle attività, la deroga per l’anno 2020 degli indicatori ISA e della lotteria dello scontrino e un intervento pubblico che favorisca linee di finanziamento a breve per liquidità aziendale.

Al Comune di Bologna e agli altri comuni del territorio bolognese chiediamo un intervento a supporto delle attività, con sconti e rateazioni sulla TARI (Tassa Rifiuti), sulla Cosap (Suolo Pubblico) e sulle concessioni di spazi ad uso commerciale.