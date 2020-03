Ricordo di Ferdinando Pasquetto

Ci ha lasciato Ferdinando Pasquetto. Nato a Valle Lomellina (Pavia) nel 1937, Pasquetto è stato consigliere comunale e assessore nel Comune di Fiorano Modenese. Entrato in Consiglio Comunale nel 1975, nella lista del Partito Comunista, nel 1978 è diventato assessore all’agricoltura. Rientrato come consigliere e assessore nel 1981, è stato confermato nel 1985 e nel 1990, fino al 1991, quando ci fu un rimpasto in Giunta Comunale e Pasquetto lasciò definitivamente gli impegni istituzionali.

Si è occupato di attività produttive, ma in particolare ha cercato di valorizzare l’agricoltura e i suoi prodotti attraverso serate e incontri (ad esempio quelli per il miele nella pasticceria) in collaborazione con la scuola alberghiera di Serramazzoni, organizzando la mostra dell’agricoltura negli spazi dell’ex magazzino comunale, premiando i contadini anziani.

Il sindaco Francesco Tosi, a nome dell’intera comunità, ricorda il suo impegno e il suo contributo allo sviluppo di Fiorano Modenese, partecipando al cordoglio della moglie Anna, della sua famiglia e dei suoi amici.

Questa sera verrà recitato il Rosario presso le Camere Ardenti dell’Ospedale di Sassuolo e il rito funebre sarà celebrato domani, mercoledì 4 marzo, alle ore 9, nella chiesa parrocchiale di Spezzano.