Ritrovata la ragazza scomparsa ieri a Toscanella di Dozza

E’ stata ritrovata questa mattina intorno alle 11 in un albergo di Toscanella la giovane scomparsa da casa nel pomeriggio di ieri. L’allarme è scattato nella notte dopo che i familiari della ragazza, maggiorenne, si erano rivolti ai carabinieri di Dozza preoccupati per la sua scomparsa, anche perché il cellulare non era più raggiungibile.

Alle ricerche hanno partecipato, oltre ai carabinieri di Dozza e quelli di Imola e Medicina, due squadre dei Vigili del fuoco da Medicina e Imola, ognuna con APS e fuoristrada, Unità di Comando Locale dalla centrale con dispositivi GPS per il tracciamento dei percorsi di ricerca delle squadre, l’elicottero e il nucleo cinofili.

Dopo il ritrovamento la ragazza è stata accompagnata in ospedale per accertamenti.