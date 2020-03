Modena, al parco delle Rimembranze si potano le piante

Ha preso il via mercoledì 4 marzo un intervento di manutenzione e potatura degli alberi del parco delle Rimembranze che prevede anche la rimozione di cinque alberi a rischio per la sicurezza delle persone poiché attaccati da parassiti e malattie.

I lavori, coordinati dai tecnici del servizio Manutenzione urbana del Comune di Modena, proseguiranno per alcune settimane e comporteranno il transennamento delle zone interessate di volta in volta, con lo spostamento delle panchine e la chiusura di tratti della pista ciclabile. La conclusione è prevista entro la fine di marzo.

Per una ventina di alberi, in particolare, l’intervento di potatura ha come obiettivo la ristrutturazione e riduzione della chioma per alleggerire la pianta e preservarne al meglio la stabilità.

L’intervento di manutenzione straordinaria è stato avviato con l’autorizzazione della Sovrintendenza.