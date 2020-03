Si lavora in Via Chianca per il ripristino definitivo dei danni

Giovedì 5 marzo 2020, a Spezzano, il Comune di Fiorano Modenese inizia i lavori per il ripristino dei danni lungo via e Rio Chianca, in seguito ai danni causati dagli eventi atmosferici della primavera 2019, messi subito in sicurezza nel maggio scorso, ma bisognosi di un intervento definitivo. Sono programmati lavori di ‘ingegneria naturalistica’ per consolidare le sponde del torrente, in prossimità di tre attraversamenti carrabili. Si prevede la pulizia di una parte del torrente e la messa in sicurezza tramite il consolidamento con elementi naturali come pietre e legno. E’ prevista la sostituzione dei parapetti dei tre attraversamenti carrabili.