A Fiorano più tempo per richiedere i contributi per i danni causati dal maltempo

A Fiorano più tempo per richiedere i contributi per i danni causati...

E’ stato prorogato al 4 maggio 2020 il termine ultimo per la presentazione delle richieste per la concessione dei contributi regionali per danni causati da eventi atmosferici calamitosi, accaduti nei mesi di maggio e novembre 2019 e il 22 giugno 2019.

Possono presentare domanda cittadini privati, associazioni senza scopo di lucro e attività economiche e produttive che hanno subito danni in seguito al maltempo in quei periodi.

La richiesta deve essere consegnata al Comune di Fiorano Modenese, presentando gli appositi moduli compilati all’Ufficio Protocollo dalle 8.30 alle 13.00, oppure inviata tramite raccomandata A/R o pec all’indirizzo comunefiorano@cert.fiorano.it. Quest’ultima modalità di invio è l’unica ammessa per gli esercenti attività economiche.

Decreto e modulistica sono consultabili e scaricabili nell’apposita sezione del sito internet regionale o nel sito comunale.