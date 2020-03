A fuoco furgoncino in Autosole

I vigili del fuoco di Bologna, oltre a quelli di Vignola, sono intervenuti questa sera per un incendio in sull’autostrada del sole al km 174. L’incendio ha avvolto completamente un furgone. I pompieri hanno spento il mezzo e messo in sicurezza lo scenario. Sul posto la Polstrada e il personale tecnico di Aspi. Qualche disagio alla circolazione.