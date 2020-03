A San Felice sul Panaro divieto di transito in via Forcole, con chiusura totale nel tratto tra via Villanova e via Zavatta, dal 9 al 13 marzo, per consentire la demolizione di un edificio e agevolare le operazioni di carico e scarico del materiale edile. Dal 14 marzo al 10 aprile, sempre in via Forcole all’altezza del civico 591, sarà istituito un senso unico alternato mediante la collocazione di un semaforo mobile.