Controlli anti droga nei parchi di Modena

Nel pomeriggio di ieri, al Parco Novi Sad, alla vista dell’unità cinofila dei Carabinieri, è iniziato un fuggi fuggi generale. Ma ad attendere i “fuggitivi” c’erano i militari del dipendente Nucleo Operativo e Radiomobile – Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Modena e il personale della Polizia Locale, impegnati in uno specifico servizio antidroga nei pressi dei parchi cittadini.

E per uno di questi, un gambiano, sono scattate le manette. L’uomo, il primo a dileguarsi, è stato inseguito e bloccato dai militari dell’Operazione “Strade Sicure” su richiesta degli operanti, nel frattempo alle prese con un altro soggetto che stava dando in escandescenza. Sottoposto poi a perquisizione personale il gambiano è stato trovato in possesso di più di 100 grammi di marijuana, già suddivisa in dosi e occultata in parte in un marsupio nascosto sotto la giacca a vento e in parte nei calzini. Un’ulteriore quantità di sostanza stupefacente è stata trovata in un vecchio calzino di cui il reo ha provato a disfarsi durante la fuga. Arrestato, l’uomo è stato processato oggi con il rito direttissimo e sottoposto all’obbligo di firma.