Fermati a Maranello a bordo di un’auto con diversi attrezzi atti allo scasso

I carabinieri della stazione di Maranello, ieri sera intorno alle ore 20, notando un’autovettura station wagon con quattro persone sospette aggirarsi attorno a delle abitazioni, hanno deciso di fermarla procedendo ad un controllo più approfondito. L’accertamento, esteso sia alle persone che all’autovettura, ha consentito il rinvenimento di diversi attrezzi atti allo scasso, per il cui possesso il “quartetto” non ha saputo dare giustificazioni.

I quattro, tutti di nazionalità moldava e con precedenti specifici, sono stati quindi denunciati per possesso ingiustificato di grimaldelli in concorso. Il materiale è stato sottoposto a sequestro ed è stata inoltrata una proposta per il foglio di via obbligatorio da Maranello.