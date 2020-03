GRADE, sospese tutte le attività a seguito dell’emergenza Coronavirus fino al 4 aprile compreso

A seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri firmato ieri, che dà precise disposizioni anche per gli eventi e le manifestazioni pubbliche in modo da arginare la diffusione del coronavirus, Fondazione GRADE Onlus ha deciso di sospendere e rinviare a data da destinarsi tutte le attività previste fino al prossimo 4 aprile compreso. È quindi rinviata la Grande Tombola che doveva svolgersi il 15 marzo al Circolo Arci di Gavassa; la serata Gaber, Guccini: onestà e coraggio in programma il 21 marzo al Binario 49 di via Turri a Reggo; il Concerto dei Sequencer che doveva svolgersi il 4 aprile al Teatro Ariosto; lo spettacolo Gaudio è il mio nome, sempre in programma il 4 aprile al Circolo Arci di Gavassa. Sono sospese fino a tale data anche le attività del progetto Shiatsu, il Massaggio vibrazione sonoro e le passeggiate del mercoledì pomeriggio con il GRADE-No-Limits Team. Per aggiornamenti: www.grade.it.