Incendio di un appartamento in pieno centro storico a Pieve di Cento

Questa mattina prima di mezzogiorno un incendio ha interessato un appartamento al terzo ed ultimo piano di una palazzina in via Gramsci a Pieve di Cento. Sul posto, i Vigili del fuoco con le squadre del distaccamento di San Pietro in Casale, della Centrale e di Cento. Le fiamme, divampate per cause da accertare, hanno interessato anche la copertura. In un appartamento al piano terra è stata portata in salvo dai pompieri una persona con difficoltà motorie, poi affidata ai sanitari del 118. Non si registrano feriti o intossicati.

Considerato che via Gramsci è nel centro storico di Pieve, l’arrivo delle squadre di soccorso è stato rallentato dalle bancarelle, essendo oggi giornata di mercato cittadino. Oltre ai Vigili del fuoco, sul posto la Polizia locale e i carabinieri. I sanitari del 118 sono rimasti in loco sino alla conclusione delle operazioni a scopo precauzionale.