Installata una tenda ‘filtro’ della Protezione civile per l’accesso al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Sassuolo

L’Ospedale di Sassuolo S.p.A. grazie all’intervento della Protezione Civile si è dotato di una tenda mobile di 35 metri quadrati istallata davanti all’ingresso del Pronto Soccorso che avrà funzioni di pre-triage per tutti gli utenti. Servirà infatti per valutare caso per caso tutti i pazienti in ingresso. La tenda diventa quindi l’unico accesso possibile al Pronto Soccorso.

Il presidio, all’interno del quale sarà presente 24 ore su 24 un infermiere, permette di creare un filtro e fare verifiche su tutti i pazienti in entrata, in modo da separare ulteriormente i sospetti casi di Covid-19, prima del loro ingresso in ospedale, e gestire gli altri accessi evitando il più possibile contatti. Sono stati disposti infatti 2 percorsi di presa in carico separati.

L’accesso di sospetti casi di Covid-19 sarà gestito, come fatto sinora, in linea con i protocolli sanitari della Regione che prevedono l’isolamento dei pazienti in un ambulatorio dedicato.